Per qualche giorno non si è fatta vedere in giro, tanto che gli ormai affezionati, tra cui il suo fidato Giuseppe, hanno nutrito una certa apprensione. L’altra sera, per fortuna, si è palesata, ponendo fine ai timori di quanti temevano le fosse successo qualcosa di brutto. Parliamo naturalmente di Okinawa, la simpatica volpe ghiotta di porchetta e hot dog.

Come i nostri lettori sanno, recentemente si è unita alla popolazione del “bioparco” 2 giugno, composta prevalentemente da ratti e altri animali di specie poco piacevoli. Lei, al contrario, ha raccolto numerose simpatie. Siamo contenti che sia in buona salute, sebbene continuiamo a essere convinti che quello non sia l’habitat adatto a lei.