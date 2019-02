Ha gli occhi azzurri, messi in evidenza da una mascherina grigia, ha una coda folta, è mansueto e non graffia. Il gatto Prince è scompraso domenica scorsa tra Carrassi e San Pasquale, nel quadrato fra via Bissolati, viale Einaudi, via Turanti e via Marin.

“Chiunque lo ritrovasse – scrivono i padroni nell’appello – è pregato caldamente di chiamare urgentemente al numero 348 7496880. Grazie a chi si sta prendendo cura di lui nel frattempo, ciò sarà adeguatamente preso in considerazione”.