Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente in via Peucetia, al quartiere Japigia di Bari. Uno dei mezzi dopo lo schianto ha finito la sua corsa contro una Fiat Panda parcheggiata, danneggiandola in maniera evidente.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia locale, i vigili del fuoco e i soccorritori delle postazioni 118 Japigia e Pediatrico. Feriti, non in modo grave, i conducenti delle due auto.

1 di 6