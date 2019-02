Scappano in tre a bordo di uno scooter, Carabinieri ritrovano il mezzo dopo poche ore. Le indagini sono riferite alla rapina avvenuta alle ore 9.30 di ieri mattina, dove due soggetti armati di taglierino, travisati da maschere al silicone, hanno fatto irruzione all’interno dell’ufficio postale di viale Lazio, minacciando i cassieri di consegnare loro tutto il denaro contante.

Al momento dell’arrivo dei malfattori, i numerosi utenti che erano all’interno, fra cui donne ed anziani, sono stati colti di sorpresa dalla rapidità dell’azione, non riuscendo subito a realizzare cosa stesse accadendo.

Nello sgomento generale, un Brigadiere dei Carabinieri della Compagnia di Molfetta, libero dal servizio, presente all’interno dell’ufficio ed in attesa del suo turno per pagare un bollettino, realizzato quanto stava accadendo, ha affrontato il primo dei due rapinatori che ha fatto accesso, bloccandolo. Nel frangente, il secondo, che si era diretto dal lato opposto

dell’ufficio ed aveva iniziato ad appropriarsi di alcune banconote rovistando nei cassetti, raggiungeva il complice in soccorso e per evitare che fosse bloccato, sfoderava la lama del taglierino puntandola contro il militare.

A quel punto i due, si davano alla fuga guadagnando l’uscita di sicurezza e saltando a bordo di uno scooter condotto da un terzo complice, rimasto fuori in attesa.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia San Paolo e della Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo del C.do Provinciale di Bari.

Le indagini immediatamente avviate hanno consentito di rinvenire, nascosto in una via limitrofa, il mezzo utilizzato per la rapina, uno scooter di piccole dimensioni provento di furto, sul quale saranno svolte indagini scientifiche.

L’intervento del militare, oltre a mettere in fuga i rapinatori, ha impedito che fosse sottratto altro denaro contenuto nelle casse e soprattutto che fosse messa in pericolo l’incolumità dei presenti.