Sabato mattina la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dalla Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bari, nei confronti di due giovani di 16 anni, già con precedenti penali nonostante la giovane età; i due sono gravemente indiziati del reato di rapina aggravata, commessa la scorsa estate in danno di un supermercato del quartiere Libertà.

Le indagini sono state avviate dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari. La sera dell’8 agosto 2018, con il volto travisato, i due giovani si sarebbero introdotti in un supermercato ubicato in via Nicolai, nel cuore del quartiere Libertà, e nonostante la presenza di donne e bambini avrebbero minacciato con un’arma le cassiere facendosi consegnare la somma di 200 euro.

Non appena ricevuto l’allarme dalla Sala Operativa della Questura, un equipaggio moto-montato della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile si è messa alla ricerca dei malfattori e ha individuato i due minorenni, a poca distanza dal supermercato rapinato, mentre tentavano di disfarsi degli indumenti utilizzati per travisarsi.

L’attività d’indagine, la visione delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza e le dichiarazioni delle persone che avevano assistito inermi e spaventate alla consumazione del reato hanno consentito di incastrare i due baby-rapinatori i quali, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati associati presso due comunità di recupero per minorenni al fine di seguire un mirato programma rieducativo.