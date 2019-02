Questa mattina verso le 11:45 un paraspigolo in alluminio è precipitato al suolo dal civico 116 di via Argiro, a Bari, verosimilmente da un appartamento in cui si stanno svolgendo dei lavori. Nel volo, il pressopiegato ha colpito un passante alla caviglia. Qualche centimetro più in là e probabilmente gli avrebbe fatto ben più male, sebbene difficilmente in modo grave trattandosi di un lamierato sottilissimo ed estremamente flessibile.

Il paraspigolo è stato tempestivamente rimosso da una persona, emersa subito dopo dal portone del palazzo per scusarsi ripetutamente, conscia di quanto appena successo. Tutti se la sono cavata con un grosso spavento.