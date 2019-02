Via i vecchi cavi inutilizzati del filobus dal sottopasso Duca degli Abruzzi, svanisce il sogno del sindaco, Antonio Decaro, coltivato a suon di quattrini sperperarti. A partire da domenica 24 febbraio, finalmente i baresi non correranno più il rischio di ritrovarseli in testa come già accaduto in passato, con tutte le conseguenze negative del caso, tipo il traffico impazzito.

Durante i lavori i bus Amtab delle linee 4, 10, 12/, 21, e 22 saranno deviati, un piccolo prezzo da pagare per consentire l’eliminazione dell’impianto di rete filoviaria del sottopassaggio. Ad annunciare la lieta e tanto attesa novella è la stessa Amtab. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le previste variazioni di percorso. In ogni caso è sempre possibile chiedere ulteriori informazioni al del Numero Verde 800450444. Qui di seguito ecco come cambieranno i percorsi delle linee nella stessa giornata in cui i baresi sono chiamati a scegliere il candidato sindaco del centrodestra.

linea 4

in direzione Istituto Agronomico Mediterraneo-Ceglie: i bus effettueranno il percorso ordinario;

in direzione Piazza Moro: i bus giunti in viale Unità d’Italia, svolteranno a sinistra per via Giuseppe Capruzzi, sottovia Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro;

linea 10

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus giunti in via Dei Mille, svolteranno a sinistra per via Giuseppe Capruzzi, sottovia Quintino Sella, corso Italia, a destra per piazza Moro, via Caduti di via Fani, via Melo, via Prospero Petroni, via Carulli, via De Giosa con ripresa del percorso ordinario;

in direzione via Camillo Rosalba-Parco Domingo: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno sulla stessa sino a svoltare a sinistra per corso Cavour, ponte XX settembre, a destra per largo Ciaia, a destra per corso Benedetto Croce, a destra per via Giuseppe Capruzzi, a destra per via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario;

linea 12/

in direzione via Fenicia-Torre a Mare: i bus giunti in via via Prospero Petroni, svolteranno a destra per corso Cavour, ponte XX settembre, a destra per largo Ciaia, a destra per corso Benedetto Croce, a destra per via Giuseppe Capruzzi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Giuseppe Capruzzi, proseguiranno sulla stessa sino ad impegnare il sottovia Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro;

linea 21

in direzione Madonna delle Grazie-Mungivacca: i bus giunti in via via Prospero Petroni, svolteranno a destra per corso Cavour, ponte XX settembre, a destra per largo Ciaia, a destra per corso Benedetto Croce, a destra per via Giuseppe Capruzzi a destra per via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Dei Mille, svolteranno a sinistra per via Giuseppe Capruzzi, sottovia Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro;

linea 22

in direzione via Torre di Mizzo-Mungivacca: i bus giunti in via via Prospero Petroni, svolteranno a destra per corso Cavour, ponte XX settembre, a destra per largo Ciaia, a destra per corso Benedetto Croce, a destra per via Giuseppe Capruzzi a destra per via Lattanzio con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Giuseppe Capruzzi, proseguiranno sulla stessa sino ad impegnare il sottovia Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro, a sinistra per via de Cesare con ripresa del percorso ordinario.