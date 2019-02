L’unica certezza, ormai, è che non ci sono certezze. Da quando vi stiamo raccontando dell’amicizia tra Giuseppe e Okinawa, gli avvistamenti delle volpi a Bari si susseguono. Una è certamente deceduta in viale Unità d’Italia, una è stata prelevata dal “bioparco” 2 giugno e portata in bosco, una è stata recentemente avvistata dalla Barresery by Tommy, adesso ne spunta una quarta, investita in modo letale, per sua sfortuna, in via Napoli.

Le immagini inviate da un lettore risalgono a circa una settimana fa, prima che si avesse notizia di quanto avvenuto in viale Unità d’Italia e prima dell’ultimo avvistamento ai margini del “bioparco” 2 giugno da parte del fidato Giuseppe, che per primo ha instaurato un legame con Okinawa a base di prelibati hot dog e porchetta.

La loro storia ha fatto il giro di Bari e da lì hanno preso piede le segnalazioni, ma se per la colonizzazione dei cinghiali al San Paolo la cosa è ben evidente, delle volpi finora non si aveva sentore. Una città metropolitana non è l’habitat ideale, ragion per cui è il caso di intervenire, prima che la situazione sfugga di mano.