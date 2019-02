I Carabinieri del Noe e i militari della Guardia Costiera, Sezione di Polizia Giudiziaria, hanno eseguito oggi il decreto di sequestro preventivo disposto dal gip presso il Tribunale di Bari in conformità alle richieste della Procura, il dispositivo riguarda alcune aree situate in prossimità di via Oberdan, a Bari, vicino al palazzo ex Inpdap e alla zona dell’autofficina, alcune delle quali già sottoposte al vincolo del sequestro probatorio.

Le indagini articolate, eseguite tramite sondaggi ed analisi chimiche, hanno verificato la sussistenza di una situazione di contaminazione ambientale inquadrabile nell’ipotesi di reato di omessa bonifica per il superamento della Csc, concentrazione soglia di contaminazione, nelle acque di falda seguente alla mancata bonifica integrale del sito già in parte interessato da opere di recupero ambientale.