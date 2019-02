Nella sfortuna, gli è davvero andata bene. Stiamo parlando di un motociclista che oggi, intorno alle 15:10, ha avuto in incidete in via Ricchioni, davanti a un’ambulanza privata, ferma nelle vicinanze.

La dinamica del sinistro, che ha coinvolto anche una macchina, è ancora in via di definizione, ma da una prima ricostruzione, tutta da confermare, pare che l’auto abbia tagliato la strada alla moto.

In attesa che arrivasse il 118, il centauro ha ricevuto i primi soccorsi dall’equipaggio dell’ambulanza privata, le se condizioni non sono al momento note, ma si sa che è rimasto ferito nell’impatto. Spetterà ora alla Polizia Locale accertare come sono andate le cose.

