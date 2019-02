Una macchina e una moto si sono scontrate questo pomeriggio in pieno centro a Bari, all’incrocio tra via Celentano e via de Giosa. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, nell’impatto i due ragazzi che viaggiavano in sella alla motocicletta, entrambi minorenni, sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non grave. La dinamica di quanto accaduto è ancora in via di accertamento.

1 di 3