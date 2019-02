Scontro tra due auto in via Tatarella a Bari. Le cause non sono chiare, ma pare si tratti di un tamponamento. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prontamente soccorso due persone rimaste ferite e trasportate all’ospedale Di Venere. Il traffico è bloccato anche a causa dell’inaugurazione del supermercato Lidl.

1 di 3