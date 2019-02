Un cittadino macedone, in partenza per l’Albania, è stato trovato in possesso di oltre 43mila euro in contanti non dichiarati. I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Bari, in collaborazione con il comando della Guardia di Finanza, l’hanno scoperto e il trasgressore si è avvalso della facoltà di effettuare l’oblazione immediata, secondo la normativa vigente, versando immediatamente un importo pari a quasi 5mila euro.

print