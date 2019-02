Brutto risveglio per un automobilista questa mattina in via Bozzi, nel pieno centro di Bari. La sua auto, purtroppo, è stata infatti visitata da qualche balordo in cerca di chissà cosa. Il veicolo ha subito la rottura del finestrino anteriore sinistro, quello del posto di guida per intenderci, un danno non di poco conto, all’interno la macchina è stata messa a soqquadro, forse in cerca dei documenti o delle chiavi di casa, non sappiamo. Le vetture parcheggiate nelle vicinanze nono sono state fortunatamente toccate.

Fatto sta che adesso per il malcapitato si apre tutta la trafila della denuncia, per cercare di ottenere qualcosa dell’assicurazione, e il fastidio di dover circolare in condizioni non certo ottimali, soprattutto in questa stagione e sperando che non arrivi la pioggia annunciata.

