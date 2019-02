“A tutti i politici o aspiranti politici donate qui il vostro gettone di presenza”. Il cartello, con tanto di salvadanaio e cuore e ringraziamento, è comparso in via Manzoni, a Bari, per opera della commerciante Francesca Zicca. Si tratta evidentemente di una provocazione, memore della feroce polemica sulle commissioni e sui gettoni di presenza che ha fatto discutere tutta l’Italia dopo l’approdo sulla ribalta nazionale con la trasmissione Non è l’arena di Massimo Giletti su La7.

Troppo spesso del resto i residenti e i commercianti della zona lamentano il disinteresse del mondo politici se non durante i peridi di qualche elezione. Se l’iniziativa dovesse avere successo, il ricavato sarà utilizzato a sostegno degli eventi organizzati dalla comunità per tentare di rilanciare il commercio e la vita del quartiere.

1 di 1