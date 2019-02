La manovra è di quelle davvero mal riuscite: nel parcheggio immenso di un negozio al San Paolo, con intorno un’area grande quanto il campo da calcio, è riuscita a sbattere contro una delle altre 2 auto parcheggiate, oltre la sua. La signora in questione sicuramente non è un asso del volante, ma questa non è una colpa.

Scesa dall’auto, dopo aver controllato i danni e parlottato col titolare del negozio per sincerarsi che la macchina non fosse dell’uomo, è risalita a bordo e se n’è andata, verosimilmente certa di averla fatta franca. Purtroppo per lei, la scena è stata interamente ripresa da una telecamera.

A quanto pare, si tratta di una signora bionda che con una Clio nera, quella del video, accompagna i figli a scuola situata, ironia della sorte, accanto al Centro Polifunzionale della Polizia di Stato, nel quartiere San Paolo. La proprietaria del veicolo danneggiato, il cui sportello lato guida non si apre più, non sembra intenzionata a sporgere denuncia, ma giustamente chiede che le siano pagati i danni.