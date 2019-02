Pericolo sulla ss16. Un’auto di colore marrone guidata da un anziano ha percorso contromano la grande arteria di comunicazione in direzione sud. L’uomo, a velocità sostenuta, è stato visto viaggiare prevalentemente sulla corsia di marcia, decine le telefonate alla Polizia Stradale per segnalare il fatto gravissimo: “L’ho scansato per un soffio” ha detto sconvolto l’autista di un’ambulanza.

Fortunatamente l’anziano si è reso conto della situazione creata ed è uscito spontaneamente dalla strada statale, prima che venisse bloccato dalle pattuglie già in azione per rintracciarlo. Non si hanno notizie di incidenti con altri veicoli, ma lo spavento per gli altri automobilisti è stato notevole.