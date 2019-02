Arriva una notizia tanto attesa dagli uffici del Comune. I beneficiari che hanno richiesto la riscossione diretta del contributo alloggiativo bando 2018 (competenza 2016), a partire da mercoledì 27 febbraio potranno iniziare a incassare quanto spettante. Per farlo devono recarsi tra le 8:20 e le 12 esclusivamente nelle filiali UniCredit che riportiamo qui di seguito:

via Putignani, 98;

via Bruno Buozzi, 96/L (Zona Industriale);

viale Papa Giovanni XXIII, 38;

via Don Guanella, 15/H;

corso Benedetto Croce, 168;

viale Luigi Einaudi, 63-65;

via G. Capruzzi, 86 angolo Via Re David;

viale Magna Grecia, 45.

I beneficiari del pagamento potranno incassare il contributo solo se presenteranno allo sportello un documento in corso di validità insieme al proprio codice fiscale. Le agenzie Unicredit non accetteranno deleghe presentate presso gli sportelli bancari. I pagamenti seguiranno il seguente ordine:

il giorno 27/02/2019 da ABATANTUONO fino a BUSCIALA;

il giorno 28/02/2019 da BUSCO fino a CUKO;

il giorno 01/03/2019 da CUTRIGNELLI fino a DI SCHIENA;

il giorno 04/03/2019 da DI SPOTO fino a GRILLO;

il giorno 05/03/2019 da GRIMALDI fino a LOVERGINE;

il giorno 06/03/2019 da LOVREGLIO fino a NERO;

il giorno 07/03/2019 da NEVIERA fino a ROTUNNA;

il giorno 08/03/2019 da ROTUNNO fino a TISBO;

il giorno 11/03/2019 da TISTI fino a ZOTTI.

Contemporaneamente verranno emessi i mandati di pagamento per i beneficiari che hanno richiesto l’accreditamento del contributo alloggiativo sul conto corrente.