Smart City, ma non troppo. Questo pomeriggio a Bari si è creata una coda lunghissima all’Ufficio Anagrafe, in largo Fraccacreta. Testimone oculare perplesso, il consigliere di opposizione Filippo Melchiorre, candidato alla primarie del centrodestra per l’elezione a sindaco, che ha pubblicato una serie di foto sulla sua pagina facebook. Al momento non è noto cosa abbia causato la formazione di una coda così lunga; la fila, dall’interno della sede comunale, prosegue fuori praticamente fino alla fine dell’isolato.

