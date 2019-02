Non è iperattivo e non gli hanno diagnosticato la Adhd, come nel caso del bimbo rimasto solo in classe prima alla Re David e poi alla San Filippo Neri, eppure a soli 6 anni sta già creando parecchie difficoltà, sia ai compagni di classe che al corpo docente del Circolo Didattico Verga a Japigia, nella scuola San Francesco d’Assisi.

Più volte ha impedito il regolare svolgimento delle lezioni, mandando all’aria banchi e sedie, diversi gli episodi segnalati, una insegnante è anche finita al pronto soccorso per via del suo comportamento violento, a quanto pare anche nei confronti dei compagni.

Siamo andati dalla dirigente scolastica, Patrizia Rossini, oggi 18 febbraio, 5 mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico, si è tenuta la conferenza di servizi, per mettere attorno al tavolo tutti gli enti e istituzioni interessate per cercare di capire cosa fare per gestire la situazione, divenuta preoccupante.

Per motivi di riservatezza, la dirigente non ci ha riferito nei dettagli cosa è emerso dalla conferenza, ma qualcosa è stato già fatto, ci dice, sebbene alcuni genitori sostengano il contrario.