La Guardia di Finanza e i funzionari del Servizio Antifrode dell’Agenzia delle Dogane, nel nel porto di Bari, hanno sequestrato oltre 40mila giocattoli, in parte privi dei requisiti minimi di sicurezza e false marcature CE, ed in parte riportanti il noto marchio Lamborghini contraffatto.

Nel corso dell’operazione di servizio, scaturita da un’accurata attività di monitoraggio dei fattori di rischio sui mezzi e sulle merci in arrivo nello scalo marittimo barese, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, hanno sottoposto a controllo un container sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia.

Il container con l’ingente carico di giocattoli di provenienza cinese, da documentazione commerciale, risultata falsa, era formalmente diretto in Spagna, ma di fatto destinato al mercato nazionale.

L’importatore della merce, un cittadino cinese residente in Italia, è stato denunciato a piede libero per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, nonché per violazione della normativa comunitaria in materia di sicurezza dei prodotti.