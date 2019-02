La “battaglia navale” tra l’Arca e gli inquilini dei palazzi D5 e D7 in via san Francesco d’Assisi, ad Adelfia,è arrivata a un punto di svolta, o un giro di boa per rimanere in tema. Dopo il nostro servizio di denuncia, negli immobili di proprietà dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare sono arrivati gli operai per porre un argine all’avanzata inesorabile alle infiltrazioni d’acqua.

Bacinelle alla mano, e stivali ai piedi, una coppia di inquilini ci avevano mostrato la camera da letto “allagata”, tanto da averli costretti a trasferirsi in salotto. A nulla erano servite fino a quel momento le lettere e i solleciti inviati, la donna si era anche beccata la bronchite. Gli incaricati stanno operando sia fuori sia dentro gli immobili interessati.

1 di 5