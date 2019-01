“Ci preoccupa molto il sequestro dell’ulivo infetto a Monopoli da parte della Procura di Bari, un atto probabilmente provocato da un esposto. Di certo non è una buona notizia, evidentemente quanto accaduto in Salento non ha insegnato nulla”. È il commento del presidente di Confagricoltura Bari, Michele Lacenere, al sequestro disposto dalla magistratura non solo dell’albero colpito dalla Xylella, ma di tutta l’area circostante, nelle campagne di Monopoli. In un periodo turbolento per l’agricoltura pugliese, dopo la manifestazione dei gilet arancioni a Bari e le dimissioni assessore regionale al ramo, Leo Di Gioia, una nuova tegola si abbatte sul settore.

“Pur rispettando il lavoro dei magistrati – ha detto Lacenere – che ovviamente sono chiamati ad intervenire seguendo l’attuale normativa, non possiamo non sottolineare, ancora una volta, che dovrebbe essere la scienza a parlare. Le eradicazioni rappresentano lo strumento per evitare che il batterio avanzi ancora come ha fatto negli ultimi tre anni, arrivando sino a Monopoli. Sacrificare un albero infetto significa dare la possibilità a migliaia di altri ulivi di continuare a fare la storia della Puglia, dell’olivicoltura pugliese”.

“Diversamente – ha aggiunto – lasciare il batterio libero di fare strada significherà la fine di questa storia. L’espansione della Xylella non aspetta i tempi delle indagini preliminari, di eventuali processi o di ricorsi al Tar. Ecco perché anche dal punto di vista legislativo, occorre un intervento immediato del governo e del parlamento che dia gli strumenti normativi necessari ad accelerare le eradicazioni”.

Il sequestro non ha lasciato indifferenti gli agricoltori e la popolazione, scesa in piazza per manifestare: “Oggi – ha sottolineato Lacenere – duemila persone a Monopoli hanno detto basta ai complottisti e negazionisti, e hanno detto sì alla scienza, alla tutela del paesaggio e della nostra economia e produttività. Così come stiamo facendo per il parlamentare Ciampolillo, responsabile del mancato abbattimento dell’albero di Cisternino, valuteremo la possibilità di procedere giudizialmente contro l’autore dello sciagurato esposto che ha dato origine al sequestro e contro tutti coloro che ostacoleranno, d’ora in poi – ha concluso – la corretta attuazione delle pratiche anti Xylella”.