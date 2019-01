Esce di casa e non vi fa più ritorno. Questa mattina a Gravina un giovane di 24 anni è uscito per alcune commissioni e non è tornato a casa. Avviate le ricerche, è stato trovato morto sotto al ponte della gravina. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento. Sul caso indagano i Carabinieri affiancati dagli agenti dell Polizia Locale, sul posto anche i soccorritori del 118.

