Ancora un colpo messo a segno dalla banda della Bmw, o almeno così sembra. La notte scorsa, a Modugno, alcuni criminali giunti a bordo di una berlina tedesca di grossa cilindrata, hanno fatto irruzione in una tabaccheria di corso Vittorio Emanuele. Il bottino del colpo è ancora in via di definizione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per tentare di risalire agli autori del furto, svaniti nel nulla.

