Come annunciato dall’allerta meteo di ieri, in queste ultime ore su alcune città della Puglia si sono posati i primi fiocchi di neve. Nonostante la suggestione nel vedere le strade imbiancate, non sono pochi i disagi che lamentano cittadini e automobilisti.

L’allerta era chiara e si presume abbia permesso ai Comuni di prepararsi per tempo all’ondata di gelo. Ma dalla situazione in cui versano le strade di Altamura come anche Cassano, ma anche alcune delle arterie principali pugliesi, sembra che nessun intervento antineve sia stato tempestivamente messo in atto. Basta vedere le condizioni della SS96 bloccata per colpa del manto stradale ghiacciato. Gli stessi problemi si registrano anche sul tratto che collega Altamura a Corato.

I cittadini altamurani non le mandano a dire e sui social hanno dato libero sfogo alle proprie lamentele: “Le strade sono impraticabili, dov’è il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile? C’è una completa assenza da parte della città metropolitana che dovrebbe monitorare e mettere in sicurezza le strade provinciali. Dov’è il numero verde della Protezione Civile regionale? Altro che prevenzione, pianificazione e coordinamento”.

