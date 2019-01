Nelle ultime settimane la banda che sta imperversando nel barese assalendo attività commerciali e bancomat si è dimostrata scaltra e forse fin troppo informata. Anche stanotte i malviventi sono riusciti a seminare le Forze dell’Ordine, sulle loro tracce anche dall’alto con un elicottero.

Nel parco macchine impiegato per compiere furti e spaccate si aggiunge una Volkswagen Passat station wagon di colore nero. Sarebbe questa la prima indiscrezione trapelata dopo la visione delle immagini di alcune telecamere.

Prima tappa del doppio assalto a Toritto, l’ufficio postale. Nonostante l’esplosivo, la banda non sarebbe riuscita a rubare i soldi contenuti nello sportello automatico, secondo quanto dettoci dal personale, ormai a prova di furto.

La Passat si è poi diretta presso la filiale di banca Carime, in piazza Moro, anche in questo caso senza riuscire a scappare col bottino. Una signora anziana è stata svegliata alle 3.56 dal primo di due boati. Così come per l’ufficio postale, anche la filiale della banca Carime è stata già in passato “visitata” dai malviventi.