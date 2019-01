Tre colpi in un mese al nuovo distributore di carburanti sulla provinciale che collega Adelfia a Rutigliano. Il territorio, però, è quello di Casamassima, uno degli ultimi paesi assaltati. Tra il 15 settembre e il 15 ottobre scorsi, nel mese successivo all’inaugurazione, la banda della Bmw ha derubato per ben tre volte il bar della stazione di servizio Dill’s (video).

I nostri articoli sul commando che sta tenendo sotto scacco commercianti e Forze dell’Ordine di tutto il Barese, stanno facendo piovere segnalazioni finora sconosciute all’opinione pubblica.

Con la velocità di sempre, camuffati da tute e passamontagna, con ogni tipo di arnese da scasso, i quattro della Bmw sono riusciti a fare irruzione nel locale della stazione di servizio Dill’s. Bottino dei tre episodi denunciati sono le sigarette oltre ai soldi delle slot e quelli del cambiamonete.

Tutto in pochissimi minuti, quasi neppure il tempo di far scattare l’allarme. Interventi chirurgici, che non lasciano scampo alla vittima designata. A bordo della Bww 530 o X3, su una Lancia Lybra o una Audi A6, il sospetto è che ad agire siano gli stessi individui, riusciti finora a fuggire senza lasciare molte tracce. In tre anni o poco più, lo ricordiamo, sarebbero stati messi a segno o tentati circa cinquecento colpi. Una miriade. Se non è un record, poco ci manca.