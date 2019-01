Una densa colonna di fumo nero si è innalzata verso le 14:30 di questo pomeriggio a ridosso della ss100 nei pressi di Capurso, all’altezza dello svincolo per contrada Marrone, in direzione Taranto. Il fumo, a quanto riferiscono dal posto, proviene dal terreno sottostante la strada statale, che in quel tratto è sopraelevata.

Sul posto sono stati chiamati a intervenire i Vigili del Fuoco, la visibilità in quel tratto è fortemente ridotta, la carreggiata è infatti invasa dalla nube nera e crea notevole disagio alla auto in transito. Al momento non è ancora nota la causa che ha provocato la colonna di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza.

1 di 5