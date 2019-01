Il vento forte che soffia da ore su tutto il Barese sta provocando notevoli disagi. A Bari, in piazza Giulio Cesare a due passi dal Policlinico, un albero è precipitato al suolo, solo per pura fortuna non si è trovato a passare nessuno in qual frangente.

Complice la pioggia, a Bitritto, in via Salvemini, una grossa porzione del muro perimetrale di Residenza De Stefano è crollato, fortunatamente dal lato interno e non sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che hanno immediatamente transennato la zona interessata.

