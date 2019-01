Per cause in fase di accertamento, il conducente di una Mercedes ha perso il controllo dell’auto ed ha tirato dritto all’uscita Picone della tangenziale di Bari. Il mezzo ha finito la sua corsa contro il guardrail all’inizio della rampa. Sul posto tre pattuglie dei Carabinieri. Nessuno sembra essere rimasto ferito in modo grave.

