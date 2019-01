Viaggiava a bordo di uno scooter lungo la SS100 e quando ha capito che gli agenti della Volante volevano sottoporlo a controllo, ha accelerato per cercare di fuggire, imboccando lo svincolo in direzione del comune di Triggiano. Dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri, il ragazzo ha abbandonato il mezzo ed ha cercato di scappare a piedi; non contento, per far desistere gli agenti dal tentativo di fermarlo, ha impugnato una pistola puntandola più volte contro di loro.

Purtroppo per lui è stato raggiunto, bloccato e disarmato, nonostante il tentativo di sottrarsi alla cattura, il 19enne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Bari. L’arma in suo possesso, una pistola automatica modello Franchi LLama, cal. 7.65, è risultata clandestina e munita di caricatore e cartuccia camerata, pronta a fare fuoco; il ciclomotore è risultato essere provento di furto.

1 di 2