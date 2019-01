Innamorarsi ma scoprire che la donna della tua vita è una prostituta e, come se non bastasse, perdere anche 20mila euro. Insomma oltre al danno anche la beffa. La storia, per certi versi drammatica, arriva vede per protagonista un 40enne ed è stata raccontata da La Gazzetta del Mezzogiorno.

L’uomo ha incontrato quasi per caso la ragazza, una presunta badante romena, con la quale ha iniziato una relazione. Dopo i primi appuntamenti, però, la donna finto di aver bisogno di aiuto iniziando a chiedere “in prestito” del denaro da mandare in patria, somme via via sempre più alte.

Il 40enne, insospettito, l’ha pedinata e scoperto che in realtà era una escort. Quando ha chiesto la restituzioni dei soldi, la falsa badante è passata al contrattacco: ha chiesto altri soldi altrimenti avrebbe rovinato la sua vita. L’uomo ha quindi sporto denuncia in Procura.