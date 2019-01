I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bari, nell’ambito delle attività di controllo sui mezzi e sui passeggeri, in collaborazione con la Guardia di Finanza hanno scoperto due pappagalli vivi e due esemplari di fauna imbalsamati, non accompagnati dalla prescritta documentazione Cites.

I due volatili vivi, uno della specie “Ara Ambiguus” e Amazona Aestiva”, rinvenuti in una gabbia di piccole dimensioni, di un cittadino diretto in Albania, sono stati affidati in custodia a un allevatore privato. I due animali imbalsamati, una “Poiana Comune” ed un “Falco Pecchiaiolo”, rinvenuti in un’automobile condotta da un cittadino Kosovaro sequestrati.