Mella sede del Municipio 5 a Palese, in piazza Bellini, si battono un po’ meno i denti. In parte, certamente, per le temperature leggermente risalite dopo il gelo e la neve delle scorse settimane, in parte perché, il giorno dopo la pubblicazione del nostro articolo il 9 gennaio, i tecnici addetti alla manutenzione sono tornati “sul luogo del delitto”.

Il guasto all’impianto di riscaldamento, in realtà, era già stato individuato a inizio dicembre, come abbiamo avuto modo di scrivere la settimana scorsa, fatto sta che in qualche modo una parte dei sistemi sono tornati a funzionare, forse non al 100%, ma almeno utenti e dipendenti non sono costretti a soggiornare nelle “celle frigorifere”, per così dire. Non resta che attendere il momento in cui tutto sarà perfettamente a posto, speriamo prima che finisca la stagione fredda.