La pioggia che incessantemente sta cadendo su Bari non lava via la sporcizia, ma bensì porta a galla vari problemi tra cui la fogna bianca intasata. Via Marchese di Montrone ne è un esempio.

L’acqua ha allagato quasi del tutto il marciapiede coprendo interamente le rampe per disabili. Disagi per i passanti che sono costretti a indossare gli stivali di gomma pur di non inzupparsi.

