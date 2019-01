Si stava meglio quando si stava peggio, chi non ha mai usato questa espressione scagli la prima pietra, o in questo, ponga la prima transenna. Sì, esatto, una transenna, come quelle adoperate in via Jacini, 42 per recintare un piccolo, ma pericoloso e insidioso buco nel marciapiede, come era in effetti all’inizio, quando i residenti hanno segnalato la cosa per ottenere la giusta sistemazione.

1 di 1

L’8 gennaio, come si vede nella foto qui sopra, altro non era che una piccola apertura, ma dopo l’intervento degli addetti, il risultato quello che si può vedere qui sotto, stando a quanto ci dice chi abita da quelle parti. Ora per passare bisogna scendere sull’asfalto, col rischio di essere stirati da qualche automobilista, a partire da quei disabili in sedia a rotelle che proprio non hanno alternativa, al contrario dei pedoni che in qualche modo ci passano.

1 di 2