Se n’è parlato per settimane, i mirabolanti vantaggi del nuovo ingresso al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari hanno tenuto banco su tutti i giornali, peccato però che al momento stia generando solo confusione, anche tra gli autisti delle ambulanze che arrivano in emergenza. Tutta colpa, a quanto pare, di un nulla osta non ancora arrivato.

Se non fosse una questione di vita o di morte, sarebbe una storia da barzelletta. Per quanto ne sappiamo, al momento l’ingresso è sorvegliato da una persona addetta a non far passare nessuno. “È chiuso” dice a quanti provano a entrare, costringendo a fare il giro per accedere dal vecchio ingresso, con evidente perdita di tempo prezioso.

Alla base del problema pare ci sia la viabilità esterna al nuovo ingresso, ancora da sistemare, cosa che non permette di formalizzare l’apertura del nuovo varco. Quando si risolverà non è dato sapere, comunicazioni ufficiali non risulterebbero né al Coordinamento né alla Centrale operativa del 118. Speriamo presto. Vista l’eco avuta sui media, pensavamo fosse tutto a posto, ma evidentemente qualcosa deve essere sfuggito.

Peccato perché, secondo gli stessi addetti ai lavori, se razionalizzato e ben segnalato, evita l’attraversamento del vialone centrale interno all’ospedale, immettendo direttamente nel Pronto Soccorso, con tutti i benefici che ne conseguono; per ora è solo controproducente.