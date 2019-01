Interiora di animali giù dal pluviale in via Crisanzio, all’altezza del civico 220. Il sospetto di alcuni residenti, che invocano l’intervento delle autorità competenti, è che sul terrazzino di all’immobile, per la maggior parte abitato da migranti, si macellino animali. Non è la prima volte che dal tubo scorrano acqua e frattaglie.

