Incidente stradale questa mattina a Bari, in via Crispi. Per cause ancora da accertare una moto e una macchina si sono scontrare, ad avere la peggio nell’impatto è stato un 70enne, che viaggia a bordo della motociletta. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice giallo al Policlinico.

Il 70enne ha riportato un trauma cranico minore, con ferita lacero contusa, e un trauma facciale, più diverse contusioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per eseguire i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.