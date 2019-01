Mezzogiorno di fuoco in piazza Massari a causa dell’incidente in cui sono rimasti coinvolti un bus dell’Amtab e un’automobile guidata da una donna che, secondo una prima ricostruzione, era in fase di parcheggio.

Il traffico è andato letteralmente in tilt perché l’autista dell’autobus e la donna si sono dilungati nella discussione senza liberare subito la carreggiata. Per ripristinare la circolazione sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia Locale che, appurato che non ci fossero feriti, hanno intimato di liberare la strada.

