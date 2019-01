Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di tre cittadini italiani, P.S. di anni 22, S.B. di anni 61 e S.B. di anni 33, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. In base alle segnalazioni giunte alla sala operativa di questa Questura e dalla successiva visione delle telecamere di videosorveglianza, è stato appurato che i tre arrestati hanno sottratto alcuni paia di occhiali all’interno di un centro commerciale, per un valore complessivo di 835 euro,e sono poi fuggiti a bordo di una macchina nera.

Le volanti hanno così organizzato immediatamente un’operazione volta ad intercettare l’auto dei fuggitivi, avvistata all’incrocio tra via Caldarola con via Archimede, dove i tre venivano bloccati. Durante la perquisizione i poliziotti anno trovato tre paia di occhiali da vista, proprio quelli appena asportati nel centro commerciale, subito restituiti al legittimo proprietario. Dopo le formalità di rito,i tre sono finiti ai domiciliari in attesa del processo che sarà celebrato oggi per direttissima.