Dopo 5 anni il Tribunale le da torto e la costringe a pagare oltre 500 euro di multa. I fatti risalgono al 2013 quando la signora aveva trovato una contravvenzione di 41 euro per non aver pagato il grattino della zona a sosta regolamentata in centro. Impugnata la multa aveva deciso di fare ricorso chiedendo l’annullamento in quanto impossibilitata a pagare il grattino per motivi di salute come da certificato medico.

In primo grado il Giudice di Pace aveva dato ragione alla donna, ma dopo due anni è arrivata la sentenza del Tribunale di Bari in secondo grado che non ha accettato la decisione del Giudice di Pace dando così ragione al Comune. Il ricorso è stato dunque rigettato con sentenza al 16 gennaio 2019. La cittadina è stata condannata a pagare il doppio della multa e le spese processuali pari a 504 euro.