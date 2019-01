La Polizia Locale dice stop al minchia parking nel quartiere Madonnella. Dopo le nostre innumerevoli denunce sui parcheggi a membro di segugio e le lamentele dei residenti, gli agenti della Municipale hanno deciso di passare alle maniere forti per combattere una cattivissima abitudine che ultimamente spopolava nel quartiere.

Da alcuni giorni, infatti, la Polizia Locale ha aumentato i controlli mettendo nel mirino le auto parcheggiate in maniera “artistica”, come per esempio quelle sui marciapiedi o davanti agli scivoli per disabili, in particolare nel cosiddetto quadrilatero che racchiude le strade del complesso di case popolari. Il risultato è una raffica di multe.