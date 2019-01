Auto rimorchiata e inizio del 2019 rovinato. Effetto Capodanno per un automobilista barese, finito con la sua Audi in una delle due grandi rotatorie in prossimità dell’hotel Parco dei Principi. Il cordolo ha causato non pochi danni al mezzo, rimorchiato in officina dal carro attrezzi. Sul posto la Polizia Locale.

