Brutto risveglio questa mattina per il proprietario della Fiat Panda giallina parcheggiata in corso Benedetto Croce, in prossimità della Chiesa Russa.

Un automobilista in preda ai fumi del Capodanno è andato a schiantarsi sul mezzo ed è scappato, lasciandolo nelle condizioni ben documentate dalle immagini. Inizia così il 2019 della rubrica: “Povero a chi capita”.

Chissà che il proprietario non possa essere aiutato dalle immagini di qualche telecamera presente in zona. Buon anno, così, per dire.

1 di 4