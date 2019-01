Tornano, o meglio, non se ne sono mai andati i cinghiali dal quartiere San Paolo. Col muso dentro al bidone della spazzatura sono stati immortalati in via Arturo del Bianco per l’ennesima volta.

Nonostante le richieste da parte dei residenti, e le promesse non mantenute da parte del sindaco Decaro, la situazione sembra non essere per nulla cambiata. “Dobbiamo aspettare che ci scappi il morto prima di vedere qualche cambiamento?” dice infuriato un cittadino del San Paolo. “Vorremmo ricordare al sindaco che le tasse le paghiamo anche noi come le pagano i residenti di via Sparano”.

Una provocazione da parte dei quartieri periferici che lamentano un scarso interesse da parte dell’Amministrazione Comunale rispetto ai quartieri più centrali.