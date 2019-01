Questa mattina i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto il cittadino georgiano Giorgi Tsadzikide, 25enne con precedenti di polizia per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

L’uomo, ricercato in ambito internazionale dal 2014, è destinatario di un‘ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli per il reato di associazione a delinquere finalizzata al furto in abitazioni, e di un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena definitiva di mesi 9 e giorni 21 di reclusione per furto aggravato, reato commesso in provincia di Caserta.

Nel corso dell’attività investigativa condotta dalla Sezione specializzata della Squadra Mobile è emerso che l’indagato, al fine di eludere l’arresto, aveva cambiato generalità in Idoidze Giorgi, di anni 25, assumendo il cognome della madre; il riscontro dattiloscopico ha però consentito ai poliziotti di risalire alla sua precedente identità. L’arrestato è stato associato presso il carcere di Bari.