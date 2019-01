Un’auto, con a bordo un uomo e i suoi due figli piccoli, è finita in testacoda sulla strada statale 16 bis, in direzione Bari, nel tratto compreso tra gli svincoli Palese e Aeroporto.

A causa dell’asfalto bagnato e quasi certamente alla velocità, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è girato nel senso opposto a quello di marcia.

Panico per gli occupati. Per fortuna in quel momento non sopraggiungeva nessun altro. Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 per prestare le cure ai passeggeri del mezzo, in stato di shock ma illesi.