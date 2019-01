La Puglia si prepara ad affrontare l’ondata di gelo e neve. La Prefettura di Bari ha disposto il divieto al transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario della Città Metropolitana di Bari (autostrade, strade statali e provinciali) dalle ore 00:00 del 3 gennaio 2019 fino a cessata esigenza e salvo rivalutazioni sulla base di un costante monitoraggio in relazione all’evolversi del fenomeno.

Si consente alle Forze dell’Ordine ed agli Enti gestori/proprietari delle infrastrutture stradali, di derogare temporaneamente al suddetto divieto qualora circostanze contingenti legate al miglioramento delle condizioni meteoclimatiche o a specifici interventi di regolazione del traffico lo rendano necessario o possibile. Sono esclusi dal presente divieto:

– gli automezzi che trasportano derrate alimentari deperibili in regime ATP, altri prodotti deperibili (ad esempio, frutta ed ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiorì recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevaménto, latticini freschi, derivati del latte freschi, semi vitali):

– se già autorizzati dalla Prefettura competente, gli automezzi che trasportano prodotti deperibili diversi dalle tipologie già elencate, nonché i trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compreso il trasporto legato alle lavorazioni a ciclo continuo ed i trasporti di persone;

— i veicoli adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiale ed attrezzi occorrenti a tale fine e quelli utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di stràde per motivi urgenti di servizio. Detti veicoli potranno comunque subire dei fermi temporanei in caso di condizioni metereologiche estreme che non rendano sicura la circolazione stradale.

Previsti disagi anche per il traffico aereo: “In considerazione del previsto peggioramento delle condizioni meteo – si legge in una nota – Aeroporti di Puglia invita i passeggeri in partenza da Bari e Brindisi a raggiungere gli aeroporti con congruo anticipo. Aeroporti di Puglia informa altresì che alla luce del peggioramento previsto tra il 3 e il 6 gennaio, i voli potrebbero subire ritardi e/o cancellazioni. Si invita, pertanto, a contattare il proprio vettore per eventuali ulteriori informazioni”.